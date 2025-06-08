Под колёса автомобилей попадают лоси, косули и даже медвежата. Но самое страшное – гибнут люди.
Сохатый погубил четверых
Неделю назад во Владимирской области случилась страшная авария с участием дикого животного. Около полуночи 24 мая на трассе Р-132 «Золотое кольцо» 38-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с вышедшим на дорогу лосем. Так легковушка оказалась на встречной полосу, где в тот момент проезжал «Форд».
ДТП унесло жизни водителей обеих иномарок и их пассажиров – всего погибло четыре человека. Одна пассажирка «Форда» была госпитализирована. Погибло и оказавшееся на дороге животное.
По лесным шоссе
К сожалению, аварии с участием диких животных в нашем регионе не редкость, и их число продолжает расти. Дело в том, что местные шоссе часто пролегают сквозь густые вековые леса, что создаёт постоянную угрозу как для водителей, так и для лесных обитателей. По данным региональной Госохотинспекции, только в этом году под колёса автомобилей попадали лоси, косули и олени. Несколько лет назад под колёсами машины оказался даже медвежонок.
Согласно совместной статистике главного охотничьего ведомства региона и областного управления Госавтоинспекции, с начала года во Владимирской области произошло уже более 40 подобных инцидентов, в пяти из них пострадали и погибли люди. Поэтому ситуация требует особого внимания и дополнительных мер безопасности на дорогах.
– ДТП данного вида происходили на территории Камешковского, Александровского, Вязниковского, Киржачского, Суздальского, Гусь-Хрустального, Собинского районов, а также на автодорогах, проходящих в черте округа Муром и города Владимира, – рассказал заместитель руководителя Госохотинспекции Владимирской области Владимир Новожилов.
По словам специалистов, опасность не ограничивается крупными федеральными трассами.
Звери выходят как на оживлённые магистрали вроде А-108 или Р-132, так и на менее загруженные местные шоссе. Это означает, что от внезапного появления лесного обитателя на проезжей части не застрахован никто.
Так, поздним вечером 25 мая на трассе Владимир – Муром – Арзамас в Селивановском районе водитель заметил у дороги косулю. В тот раз животное, к счастью, ушло в лес. Но подобные ситуации требуют от автомобилистов максимальной бдительности.
Осторожно: звери!
В Госохотинспекции региона рассказали: пока одним из основных методов профилактики ДТП, связанных с выходом зверей на проезжую часть, остаётся установка дорожных знаков «Дикие животные». Их размещают на тех участках дорог, где происходит наибольшее количество столкновений, то есть на пересечениях трасс с миграционными маршрутами лесных обитателей.
– Если вы видите на обочине или дороге лося, кабана, оленя, косулю, медведя или других лесных обитателей, не следует использовать звуковой сигнал клаксона или моргание фарами для отпугивания, – говорит Новожилов.
Вместо этого эксперт рекомендует остановиться, включить аварийную сигнализацию и продолжить движение только после того, как животное самостоятельно покинет проезжую часть. Кроме того, водителям и их пассажирам не следует пытаться вступать с диким зверем в контакт или громко шуметь.
Ещё один простой совет – по мере возможности использовать в сумерках дальний свет фар, который поможет рассмотреть обочины и окраины леса.
Автолюбителям в зоне действия знака «Дикие животные» необходимо обязательно снижать скорость и быть особенно внимательными. Такая тактика позволит избежать непредсказуемой реакции зверя и снизит риск ДТП.
Кстати
По информации Госохотинспекции по Владимирской области, с начала года на дорогах Владимирской области погибло около 40 лосей.
Охотничьи инспектора предупреждают, что конец весны и начало лета – самые опасные для водителей месяцы. В это время в лесах расселяется молодняк лосей, и животные оказываются на дороге.
«Взрослые самки отгоняют от себя прошлогодних телят, лишённых опыта самостоятельного существования. Молодые особи находятся
в активном поиске территории для обитания. Часто перемещаются вблизи автомобильных дорог, заходят в населённые пункты», – уточнили в Госохотинспекции региона.
Специалисты сообщают, что около половины особей погибло в мае. Большинство из них – молодые лоси