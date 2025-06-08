Под колёса автомобилей попадают лоси, косули и даже медвежата. Но самое страшное – гибнут люди.

Сохатый погубил четверыхНеделю назад во Владимирской области случилась страшная авария с участием дикого животного. Около полуночи 24 мая на трассе Р-132 «Золотое кольцо» 38-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с вышедшим на дорогу лосем. Так легковушка оказалась на встречной полосу, где в тот момент проезжал «Форд».ДТП унесло жизни водителей обеих иномарок и их пассажиров – всего погибло четыре че­ловека. Одна пассажирка «Форда» была госпитализирована. Погибло и оказавшееся на дороге животное.По лесным шоссеК сожалению, аварии с участием диких животных в нашем регионе не редкость, и их число продолжает расти. Дело в том, что местные шоссе часто пролегают сквозь густые вековые леса, что создаёт постоянную угрозу как для водителей, так и для лесных обитателей. По данным регио­нальной Гос­охотинспекции, только в этом году под колёса автомобилей попадали лоси, косули и олени. Несколько лет назад под колёсами машины оказался даже медвежонок.Согласно совместной статистике главного охотничьего ведомства региона и областного управления Госавтоинспекции, с начала года во Владимирской области произошло уже более 40 подобных инцидентов, в пяти из них пострадали и погибли люди. Поэтому ситуация требует особого внимания и дополнительных мер безопасности на дорогах.– ДТП данного вида происходили на территории Камешковского, Александровского, Вязниковского, Киржачского, Суздальского, Гусь-Хрустального, Собинского районов, а также на автодорогах, проходящих в черте округа Муром и города Владимира, – рассказал заместитель руководителя Госохотинспекции Владимирской области Владимир Новожилов.По словам специалистов, опасность не ограничивается крупными федеральными трассами.Звери выходят как на оживлённые магистрали вроде А-108 или Р-132, так и на менее загруженные местные шоссе. Это означает, что от внезапного появления лесного обитателя на проезжей части не застрахован никто.Так, поздним вечером 25 мая на трассе Владимир – Муром – Арзамас в Селивановском районе водитель заметил у дороги косулю. В тот раз животное, к счастью, ушло в лес. Но подобные ситуации требуют от автомобилистов максимальной бдительности.Осторожно: звери!В Госохотинспекции региона рассказали: пока одним из основных методов профилактики ДТП, связанных с выходом зверей на проезжую часть, остаётся установка дорожных знаков «Дикие животные». Их размещают на тех участках дорог, где происходит наибольшее количество столкновений, то есть на пересечениях трасс с миграционными маршрутами лесных обитателей.– Если вы видите на обочине или дороге лося, кабана, оленя, косулю, медведя или других лесных обитателей, не следует использовать звуковой сигнал клаксона или моргание фарами для отпугивания, – говорит Новожилов.Вместо этого эксперт рекомендует остановиться, включить аварийную сигнализацию и продолжить движение только после того, как животное самостоятельно покинет проезжую часть. Кроме того, водителям и их пассажирам не следует пытаться вступать с диким зверем в контакт или громко шуметь.Ещё один простой совет – по мере возможности использовать в сумерках дальний свет фар, который поможет рассмотреть обочины и окраины леса.Автолюбителям в зоне действия знака «Дикие животные» необходимо обязательно снижать скорость и быть особенно внимательными. Такая тактика позволит избежать непредсказуемой реакции зверя и снизит риск ДТП.КстатиПо информации Госохотинспекции по Владимирской области, с начала года на дорогах Владимирской области погибло около 40 лосей.Охотничьи инспектора предупреждают, что конец весны и начало лета – самые опасные для водителей месяцы. В это время в лесах расселяется молодняк лосей, и животные оказываются на дороге.«Взрослые самки отгоняют от себя прошлогодних телят, лишённых опыта самостоятельного существования. Молодые особи находятсяв активном поиске территории для обитания. Часто перемещаются вблизи автомобильных дорог, заходят в населённые пункты», – уточнили в Госохотинспекции региона.Специалисты сообщают, что около половины особей погибло в мае. Большинство из них – молодые лоси