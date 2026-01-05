Постройку тушили 11 огнеборцев.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области в сводке на 6:00 в понедельник, 5 января, сообщила, что на территории региона произошло шесть пожаров, из них четыре пожара в жилом секторе, что погибших и пострадавших нет. При этом удалось спасти семь человек.Но уже в следующей сводке в 10:40 ведомство сообщило ещё об одном пожаре. Он произошёл адресу: о. Муром, д. Саксино, ул. Заречная, д. 19. Предварительная площадь — 160 кв. м. К счастью, без погибших, но есть один пострадавшим.К ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 11 огнеборцев.