Во Владимире, на муниципальных землях, появилось городское лесничество. Содержание городских лесов поручено МКУ «Зелёный город», который обслуживает зелёные насаждения в самом городе.Постановление о создании Владимирского городского лесничества в конце 2025 года подписал Владимир Гарев, временно исполняющий полномочия главы города. Документ предписывает создать лесничество на землях, занятых лесами, а также устанавливает его границы.Площадь Владимирского городского лесничества, судя по этому документу, будет составлять 498,6 га, из которых 247,0 га — городские леса, 251,6 га — леса на особо охраняемых природных территориях площадью.