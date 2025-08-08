На эти цели выделено 115 миллионов рублей.

В Вязниках полным ходом идет масштабная модернизация водовода. По решению губернатора Александра Авдеева, на эти цели выделено 115 миллионов рублей, что позволяет проводить работы сразу в нескольких частях города.Основная часть работ сейчас сосредоточена на новом водоводе «Толмачево». В общей сложности предстоит модернизировать около 16 километров сетей, чтобы обеспечить жителей города качественным и надежным водоснабжением. Это особенно актуально, учитывая, что старая сеть обеспечивала водой почти 15 тысяч человек, а также ряд социальных объектов, включая котельные. Замена старых труб не только повысит качество воды, но и снизит количество аварий, которые нередко происходили на изношенных коммуникациях.Как местные власти, часть работ уже завершена. Специалисты провели переключение абонентов на новый водовод на нескольких участках, в том числе: от станции 3-го подъема до 3-го Чапаевского переулка; на улицах Высоковольтная, Мичуринская, Сергея Лазо, Вокзальная; в 3-м Чапаевском переулке.Кроме того, за счет средств местного бюджета сейчас ведется замена старой сети на улице Владимирской, что также поможет решить проблему с водоснабжением в этом районе.