Доступ к важным ресурсам будет сохранен и не потребует проходить дополнительную идентификацию.

Уже скоро некоторые привычные приложения будут доступны пользователям даже при ограничениях мобильного интернета. Специальное техническое решение разработано Минцифрой совместно с операторами связи.Доступ к важным ресурсам будет сохранен и не потребует проходить дополнительную идентификацию.Среди доступных сервисов — социальные сети, маркетплейсы, службы заказа еды и такси, навигационные приложения и важные госструктуры вроде портала Госуслуги, федеральных служб. Список планируют постоянно пополнять, исходя из потребностей граждан.