В МКУ «Зелёный город» полным ходом идёт строительство новой теплицы, сообщается в телеграм-канале учреждения. Это будет вторая теплица, в которой планируют выращивать однолетние растения: петуньи, тагетес (бархатцы), львиный зев, астры, агератум, сальвию и многие другие. Из ТГ-канала МКУ «Зелёный город»: Такой шаг позволит нам к 2026 году закрыть собственную потребность в однолетниках на 80%. Новая