Во Владимирской области завершен ремонт 3,4-километрового участка дороги, ведущей к возрождающемуся Дому отдыха «Крутояк». Работы были выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».На участке дороги «Собинка — Крутояк — Березники» уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, а также укрепили обочины щебнем. Этот ремонт стал важным этапом в возрождении популярного в советское время места отдыха.В былые годы Дом отдыха «Крутояк» на берегу Клязьмы был любимым местом для работников Владимирского тракторного завода. Сейчас в соответствии с новой концепцией, включающей глэмпинги и проведение фестиваля «Круто», турбаза вновь принимает гостей.Как правительство Владимирской области, благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» качественные и безопасные дороги строятся не только в населенных пунктах, но и к важным объектам социальной инфраструктуры, таким как дома отдыха и туристические базы. Это помогает региону поддерживать статус одного из самых привлекательных туристических и исторических центров страны.Губернатор Александр Авдеев ранее подчеркивал, что развитие туристической инфраструктуры является одним из приоритетов для региона, и восстановление дорог к знаковым объектам способствует росту туристического потока.