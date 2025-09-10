Инцидент произошел, когда ребенок упал с горки и сломал кость левой голени.

Муромский городской суд обязал детский сад выплатить 150 тысяч рублей компенсации ребенку, который получил травму на прогулке.Инцидент произошел, когда ребенок упал с горки и сломал кость левой голени. Из-за травмы ему пришлось длительное время носить гипс, он не мог посещать детский сад, гулять и играть.Мать мальчика обратилась в прокуратуру. Было установлено, что травма произошла из-за ненадлежащего присмотра за ребенком со стороны сотрудников детского сада. Прокуратура подала иск в суд, который и удовлетворил требования о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери и ребенка.Решение суда пока не вступило в законную силу.