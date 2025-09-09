В состязаниях участвовали более 100 атлетов из 18 регионов страны.

Спортсмены из Владимирской области завоевали несколько наград на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по полиатлону, которые прошли в Санкт-Петербурге. В состязаниях участвовали более 100 атлетов из 18 регионов страны.На чемпионате России Анастасия Суконкина завоевала серебряную медаль, а сборная Владимирской области заняла третье место в общекомандном зачёте. Ковровская школа «Вымпел» стала второй среди спортивных клубов.Юные спортсмены также показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях: Иван Аксёнов стал победителем, а Илья Егоров и Анна Соколова завоевали серебряные медали. В общекомандном зачете команда Владимирской области заняла третье место.