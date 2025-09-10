За это на него подала в суд мать погибшего бойца.

У жительницы Камешковского района Владимирской области в зоне СВО погиб младший сын. Соли на рану женщине подсыпал бывший муж, который объявился, чтобы забрать похоронные выплаты для военных. С их общим ребенком он не общался 24 года. Однако деньги получить все равно хотел. Подробности в материале vlad.aif.ru.Уехал в неизвестном направленииСнять с себя родительские обязанности мужчина решил в 2006 году. Тогда он взял свои вещи и уехал в неизвестном направлении. После этого о жизни отца ребенок мало чего знал.«Поддержку сыну не оказывал, алименты не выплачивал», — рассказала мать погибшего бойца СВО.Окончательно отношения закончились в 2007 году, когда супруги развелись. Снова судьба свела их вместе отнюдь не по радостному поводу — смерти сына. В этот раз мужчина претендовал на выплаты для родственников погибших бойцов СВО.Формально являлся родственникомМать погибшего парня пошла в суд. После разбирательств орган власти встал на ее сторону и признал, что отец погибшего военнослужащего лишь формально является его родственником. Отец не заботился о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своего ребенка. Так же не занимался его воспитанием и содержанием, оставив семью без средств к существованию.«Фактические семейные и родственные связи с отцом были утрачены полностью. Родного отца погибшего военнослужащего заменил отчим», — рассказали в пресс-службе Камешковского районного суда.Мужчина даже был награжден после смерти пасынка благодарностью «за надлежащее воспитание сына». В связи с этим, суд постановил лишить отца погибшего бойца СВО выплат.