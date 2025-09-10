Подросток получил открытый перелом голени после аварии на мотоцикле.

Врачи Ковровской центральной районной больницы совместно с травматологом Андреем Апухтиным из ОДКБ провели сложную операцию 15-летней девушке, пострадавшей в ДТП. Подросток получил открытый перелом голени после аварии на мотоцикле.Специалисты установили пациентке аппарат внешней фиксации под контролем С-дуги. Эта современная технология и слаженная работа команды врачей позволили значительно повысить мобильность девушки и упростить процесс перевязок.Сообщается, что подобные партнерства между больницами и специалистами помогают добиваться отличных результатов в лечении и ускоряют выздоровление пациентов.