15-летняя девушка с открытым переломом голени нуждалась в высококвалифицированной медицинской помощи. Травматологи Областной детской клинической больницы г. Владимира и Центральной городской больницы г. Коврова установили ей аппарат наружной фиксации под контролем С-дуги. Из сообщества ОДКБ г. Владимира: Операция позволила пациентке значительно повысить мобильность, а также облегчила процесс перевязок. Такие партнёрства — залог успешного выздоровления наших