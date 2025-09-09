Отец не платил алименты с 2019 года.

В Камешково Владимирской области суд обязал местного жителя выплатить более 100 тысяч рублей неустойки за несвоевременную выплату алиментов на содержание ребенка. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Прокуратура выяснила, что отец с 2019 года должен был выплачивать ¼ часть своего заработка на ребенка, но накопил долг более 180 тысяч рублей.Прокурор обратился в суд, требуя взыскать неустойку. Суд поддержал требование прокурора. Исполнение решения на контроле прокуратуры.