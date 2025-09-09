Ковровская городская прокуратура начала проверку по факту образования крупной несанкционированной свалки в районе деревни Ручей. Общая площадь незаконного полигона превышает 20 тысяч

Ковровская городская прокуратура начала проверку по факту образования крупной несанкционированной свалки в районе деревни Ручей. Общая площадь незаконного полигона превышает 20 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с тремя футбольными полями. В ходе совместного выезда с представителями надзорных ведомств установлено, что на территории свалки размещены опасные отходы: пластиковые емкости из-под лакокрасочных материалов, деревянные конструкции, полимерные мешки