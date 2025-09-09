Во Владимирской области у ветерана СВО украли свыше 2 млн рублей.

Житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области, который вернулся с фронта с ранениями, получив положенные ему по закону выплаты, становится жертвой подлых и циничных грабителей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Роковое знакомствоНачалось все с обычного знакомства. В июле 2024 года один из обвиняемых, 34-летний мужчина, познакомился с участником СВО, 37-летним ветераном.Во время разговора он узнал, что на банковском счете нового знакомого лежит крупная сумма денег — компенсация за два ранения, полученные на службе. Это знание стало роковым. Злоумышленник решил использовать эту информацию в своих корыстных целях.Два ограбления за два дня4 июля во время очередной встречи на улице Казарменной во Владимире, обвиняемый достал травматический пистолет «ИЖ-79-9Т» и, угрожая ветерану, потребовал деньги. Когда потерпевший отказался, грабитель выхватил у него телефон и, продолжая держать на прицеле, потребовал назвать пароль от банковского приложения.Жертва, опасаясь за свою жизнь, была вынуждена подчиниться. На глазах у ошеломленного мужчины злоумышленник перевел на счет своей жены 830 тысяч рублей, а затем, вернув телефон, скрылся.На следующий день, почувствовав безнаказанность и жажду наживы, грабитель поделился информацией о легкой добыче со своим 30-летним приятелем. Вместе они решили закончить начатое. Они нашли ветерана на улице Рудницкой в Гусь-Хрустальном, и, снова угрожая пистолетом, заставили сесть в их автомобиль.«Под угрозой применения оружия они заставили сесть к ним в автомобиль и аналогичным способом похитили у потерпевшего 1,6 млн рублей, которые в дальнейшем обналичили и поделили между собой», — в сообщении Следственного комитета.Следователи отмечают, что нападавшие вновь отобрали у мужчины телефон, потребовали пароль и перевели оставшиеся 1,6 миллиона рублей на тот же счет. Завладев деньгами, они скрылись, оставив ветерана в шоке и с пустым счетом.Возмездие неизбежноК счастью, история не закончилась на этом. Потерпевший, придя в себя, рассказал обо всем родственникам и знакомым, и они начали действовать. Правоохранительные органы оперативно сработали: по подозрению в разбойном нападении были задержаны двое местных жителей. На допросах они признались в содеянном, и теперь им грозит серьезное наказание.«По уголовному делу наложены аресты на имущество и денежные средства обвиняемых, обнаруженные в ходе обысков, в том числе автомобиль марки «BMW X6» стоимостью более 2 млн рублей», — сообщает следствие.Их роскошный BMW стоимостью более 2 миллионов рублей был арестован, а сами они заключены под стражу. Уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере» с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Потерпевший подал гражданский иск о возмещении похищенных средств и морального вреда.