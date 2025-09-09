В рамках проекта был построен новый тротуар, а старый, находившийся у въезда, ликвидирован.

Въезд в микрорайон Веризино, где велись строительные работы, расширен. Об этом сообщили местные жители, которые уже оценили первые результаты.В рамках проекта был построен новый тротуар, а старый, находившийся у въезда, ликвидирован. Это позволило увеличить ширину проезжей части и значительно облегчить движение транспорта, особенно в часы пик.Работы велись под контролем городских властей, что позволило завершить их в обещанный срок. Новый тротуар теперь отделен от дороги бордюрами, а для безопасности пешеходов установлено ограждение. Пешеходный переход, расположенный непосредственно у въезда, перенесли, что также помогло разгрузить трафик.