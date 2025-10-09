В регионе также действует крупная финансовая поддержка для тех, кто заключает контракт.

В Гусь-Хрустальном введена новая мера поддержки для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны. Для военнослужащих здесь сформировали целую новую улицу, где будут бесплатно выделять земельные участки.Новая улица, расположенная в районе Стеклозаводской, получила символическое название — Донецкая. Глава города Алексей Соколов , что это сделано специально для участников специальной военной операции.Право на получение земельного участка имеют граждане, заключившие контракт с Минобороны после 1 августа 2025 года.При этом первоочередное право на землю получат военнослужащие из числа: мобилизованных; контрактников (в том числе тех, кто ранее проходил службу по призыву);иных граждан, заключивших контракт.Исключение составляют только лица, имеющие проблемы с законом (подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осужденные).Глава города Алексей Соколов отметил, что кадастровая стоимость каждого из этих участков превышает 1,5 миллиона рублей.Напомним, что в регионе также действует крупная финансовая поддержка для тех, кто заключает контракт: единовременная денежная выплата, включающая федеральные и региональные средства, составляет более 2,5 миллиона рублей.