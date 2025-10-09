Причина – утечка теплоносителя.

Во Владимирской области, начиная с 25 сентября, в дома жителей постепенно приходит тепло. , которое провел губернатор Александр Авдеев, обсуждали ход отопительного сезона.Так, в Карабаново три малоэтажки получили только 8 октября из-за ошибок подрядчика, а Коврове 44 дома до сих пор без отопления. Причина – утечка теплоносителя. Ремонтные работы должны закончить до 10 октября. В остальном отопительный сезон начался без сюрпризов.Авдеев подчеркнул, что зима в регионе должна пройти комфортно и без ЧП.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .