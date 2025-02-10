С 15 января 2025 года он исполнял обязанности главы администрации.

На заседании районного Совета народных депутатов был избран новый глава администрации Судогодского района – Андрей Колгашкин. С 15 января 2025 года он исполнял обязанности главы администрации, а до этого с октября 2020 года занимал пост мэра города Радужного.Первый замгубернатора Дмитрий Лызлов подчеркнул богатый опыт Колгашкина в управлении и пожелал ему успешной реализации планов по экономическому и культурному развитию района.Андрей Колгашкин служил в Кавказском пограничном округе, трудился во Владимирском юридическом институте, а также в администрации города Владимира. Напомним, ранее мы писали, что с