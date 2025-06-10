Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Владимирской области.

На трассе М-12 «Восток» вблизи Мурома Владимирской области автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с лосем, в результате чего погиб пассажир, находившийся на переднем сиденье. Местные автомобилисты неоднократно сообщали о появлении лосей вблизи этой платной автомагистрали.Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Владимирской области, трагическое ДТП произошло 10 июня в 00:40 на 318-м километре трассы М-12, недалеко от съезда в районе Мурома.По предварительным данным, 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь по скоростной магистрали в направлении Москвы по правой полосе, совершил наезд на лося, внезапно выбежавшего на дорогу.В результате столкновения 43-летний пассажир погиб на месте, поскольку удар пришелся с его стороны. Водитель не пострадал. По факту ДТП проводится административное расследование.Напомним, что 24 мая около 23:15 на 322-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в районе поворота на поселок Головино Судогодского района произошло еще одно трагическое ДТП, связанное со столкновением с лосем. Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на животное, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford. В результате погибли четыре человека: оба водителя и пассажиры из обеих машин.