Смертельная авария случилась минувшей ночью под Муромом. В ДТП с лосем на М-12 погиб мужчина. Ему было 43 года. По данным ГАИ Владимирской области, трагедия произошла 10 июня в районе часа на 318-м

Смертельная авария случилась минувшей ночью под Муромом. В ДТП с лосем на М-12 погиб мужчина. Ему было 43 года. По данным ГАИ Владимирской области, трагедия произошла 10 июня в районе часа на 318-м километре платной трассы — в районе съезда с автобана. Фольксваген Туарег сбил крупное животное. Удар пришелся в пассажирскую часть иномарки. 36-летний мужчина