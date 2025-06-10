Восстановительные работы уже провели.

Детский лагерь «Дружба» под Владимиром остался без электричества из-за прошедшего урагана, но электроснабжение уже восстановлено, и питание осуществляется в полном объеме, сообщил мэр города 10 июня.За ночь было зафиксировано меньше происшествий, связанных с непогодой, однако некоторые многоквартирные дома также остались без света из-за несвоевременной обрезки деревьев, ветви которых повреждают линии электропередач во время сильного ветра.Коммунальные службы Владимира продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер. Жителей и гостей города призывают соблюдать меры предосторожности во время неблагоприятных погодных условий, особенно при сильном ветре.Согласно прогнозу синоптиков, в июне 2025 года во Владимирской области ожидается температура воздуха в пределах 18-22 градусов днем и 11-14 градусов ночью, без аномальной жары или резкого похолодания.