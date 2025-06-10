Причина интереса правоохранительных органов к первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиге, которого днем ранее задержали московские силовики – подозрение в

Причина интереса правоохранительных органов к первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиге, которого днем ранее задержали московские силовики – подозрение в получении взятки, сообщил источник “Шестого канала”. 9 июня стало известно, что в отношении Александра Ремиги проводится следственная проверка, из-за чего в Белый дом нагрянули правоохранители с обысками. По нашей информации, задержали вице-губернатора Владимирской области