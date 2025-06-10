Следственный комитет по Ленинскому району Владимира возбудил уголовные дела по факту получения и передачи коммерческого подкупа в особо крупном размере. Фигурантами стали 40-летняя

Следственный комитет по Ленинскому району Владимира возбудил уголовные дела по факту получения и передачи коммерческого подкупа в особо крупном размере. Фигурантами стали 40-летняя жительница Владимира и 49-летний директор московской транспортной компании. По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, женщина, занимая пост директора по международной логистике в компании, производящей трубную арматуру, продвигала интересы определённого перевозчика.