В преддверии открытия проверяют 29 загородных лагерей.

Во Владимирской области активно ведется подготовка к летней оздоровительной кампании. В преддверии открытия проверяют 29 загородных лагерей, 350 площадок дневного пребывания, 9 лагерей труда и отдыха и 2 палаточных лагеряОсобое внимание уделяется противопожарной безопасности. Специалисты АНО «Служба мониторинга по Владимирской области», Роспотребнадзор, МЧС, МВД и Росгвардия тщательно проверяют все системы и оборудование.Министр образования региона Светлана Болтунова подчеркнула, что безопасность детей — безусловный приоритет, и все лагеря пройдут комплексную проверку перед началом работы.