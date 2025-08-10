Данные предоставили в региональном министерстве безопасности.

За прошедшую неделю во Владимирской области жители сообщали о БПЛА 104 раза. Рост составил 1%. Об этом рассказали в региональном министерстве безопасности. Помимо этого, спасатели во Владимирской области ликвидировали последствия крупных ДТП и искали утонувших.Значительно выросло число принятых сигналов от ЭРА-ГЛОНАСС — 36. И это на э 71,4% больше, чем неделю назад. Стало больше и обращений в аварийную службу газовой сети — 176, рост на треть.Ранее в небе над Юрьев-Польским с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).