В Муроме оперативники задержали двух местных жителей, которые организовали подпольный цех по производству контрафактных сигарет. Правоохранители изъяли больше 10 тонн табака и 23 тысяч

В Муроме оперативники задержали двух местных жителей, которые организовали подпольный цех по производству контрафактных сигарет. Правоохранители изъяли больше 10 тонн табака и 23 тысяч пачек сигарет. Как рассказали в Следкоме области, цех в поселке Фабрики имени П.Л. Войкова округа Муром работал с января и до 4 апреля этого года – пока его не накрыли оперативники.