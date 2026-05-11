Более 600 компаний региона уже работают на внешних рынках.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает предприятиям выходить на новые площадки. Центр поддержки экспорта расширил поставки таких компаний, как «Технофильтр» и «ТехноСонус-Центр».Платформа «Мой экспорт» объединяет 660 услуг в одном окне и сокращает сроки оформления документов до нескольких дней.Через портал можно оформить сертификаты и разрешения, подать заявки на господдержку и получить помощь с участием в выставках и логистикой.Цель, поставленная президентом — к 2030 году увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров на две трети от уровня 2023 года. Это создаст рабочие места и усилит экономику региона.