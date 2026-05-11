Перед Днем Победы Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований по содержанию и благоустройству объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.Проверка выявила, что ряд мемориалов на территории г. Муром находился в неудовлетворительном состоянии.Памятники воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в деревнях Степаньково и Петроково и в селах Борисоглеб и Молотицы требовали ремонта: на фасадах частично отсутствовали надписи, имелись трещины и сколы, отслоения штукатурки и краски, разрушены постаменты и ступени, а у подножий отсутствовала тротуарная плитка.По требованию прокуратуры руководителю МБУ «Дорожное хозяйство» внесено представление. В ходе его рассмотрения указанные объекты приведены в надлежащее состояние.