Жители региона могут проголосовать за лучший эскиз монумента, который установят в сквере у Дома культуры молодежи на улице Мира.

Во Владимирской области стартовало народное голосование за лучший проект памятника участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в Общественной палате региона.На конкурс, объявленный профильной рабочей группой в апреле, поступило пять проектов. Авторами работ стали как признанные скульпторы из Владимира и Москвы, так и студенты ВлГУ. Все макеты разработаны с учетом привязки к локации — скверу у ДК молодежи, откуда традиционно проходила отправка военнослужащих на службу.Голосование продлится до 20 мая. По словам организаторов, участие жителей в выборе проекта позволит создать общую память о мужестве и самоотверженности земляков, которая сохранится для будущих поколений.