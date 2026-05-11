Работа по увеличению числа укрытий в городе продолжается.

Администрация города продолжает подготовку защитных помещений и опубликовала обновленный список укрытий.Под ЗППП понимают подвалы, цокольные этажи и другие заглубленные помещения, соответствующие требованиям ГОСТ и пригодные для кратковременного пребывания при угрозе.Мэрия совместно с МЧС провела очередную проверку объектов. В реестр пока в основном включены многоквартирные дома, но работа по добавлению административных зданий, частного сектора и помещений в частной собственности продолжается.Жителей просят заранее узнавать расположение ближайшего укрытия по телефону 112 или на сайте администрации, брать воду, лекарства и документы и следовать сигналам оповещения.