Мероприятие приурочили не только к началу сезона, но и к 81-й годовщине Победы.

Во Владимире официально объявили начало мотосезона, сообщили в пресс-службе администрации города.Традиционный мотопробег, ставший центральным событием открытия, прошел в воскресенье, 10 мая.Колонна байкеров проехала по главным улицам города, привлекая внимание прохожих и водителей.Особым моментом стала церемония возложения цветов у Мемориала Победы.Участники почтили память тех, кто 81 год назад отстоял мирное небо над страной.После парада мотоколонна отправилась в Гусь-Хрустальный, где запланирована основная часть праздника открытия.К колонне присоединился временно исполняющий обязанности главы города Сергей Волков.Он поблагодарил байкеров за сохранение памяти о героях и за активную общественную позицию.