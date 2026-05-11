Правительство утвердило минимальную частоту рейсов к медорганизациям региона.

Правительство Владимирской области утвердило требования к регулярности сообщения между населенными пунктами и медицинскими организациями. Эти положения внесены в региональный стандарт транспортного обслуживания.Во Владимире общественный транспорт должен курсировать к медучреждениям не реже 70 рейсов в неделю. В Муроме и Коврове минимальная частота установлена на уровне 28 рейсов за семь дней. В остальных населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек требуется не менее 20 рейсов в неделю.Для межмуниципальных и пригородных маршрутов прописан единый минимум в 14 рейсов за неделю. Документ также разъясняет, что под медорганизациями понимаются объекты здравоохранения в соответствии с федеральными методическими рекомендациями.