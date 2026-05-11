В спортивной школе олимпийского резерва №4 во Владимире установили мемориальную доску в честь тренера Евгения Герцена и его ученика Максима Пушкарева.Церемония прошла при участии родственников, воспитанников, сотрудников школы и представителей городской администрации.Евгений Анатольевич Герцен более тридцати лет работал тренером, воспитал десятки кандидатов в мастера и мастеров спорта и добился множества побед со своими подопечными.В октябре 2022 года он добровольно ушел на военную службу, после тяжелого ранения и длительной реабилитации вернулся на фронт и погиб 11 июня 2025 года. Посмертно награжден орденом Мужества.Максим Романович Пушкарев начинал спортивную карьеру в этой школе, стал кандидатом в мастера спорта и представлял область на всероссийских соревнованиях.Максим героически погиб 13 января 2023 года и также удостоен ордена Мужества посмертно.Доску разместили в главном холле школы рядом с фотографиями и наградами, чтобы память о наставнике и ученике служила примером для новых поколений спортсменов.