По прогнозам синоптиков, 11 августа на территории Владимирской области ожидаются гроза, ливень, усиление шквалистого ветра с порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает «Владимирэнерго». Из

По прогнозам синоптиков, 11 августа на территории Владимирской области ожидаются гроза, ливень, усиление шквалистого ветра с порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает «Владимирэнерго». Из пресс-релиза «Владимирэнерго» Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности. Жителей просят соблюдать осторожность: не оставлять автомобили и другие