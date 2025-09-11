Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Во Владимирской области завершился ремонт самой протяженной трассы этого года — дороги Александров – Балакирево. Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», при поддержке правительства региона и губернатора Александра Авдеева.В нормативное состояние приведено 11,5 км дорожного полотна, а площадь восстановленного покрытия превысила 76,6 тысяч квадратных метров. Работы проводились комплексно и охватили все элементы дороги: уложили два слоя асфальта, укрепили обочины, нанесли новую разметку и обустроили заездные карманы для общественного транспорта.Эта трасса имеет важное социальное значение, так как она соединяет районный центр Александров с поселком Балакирево и проходит через ряд населенных пунктов. Среди них — поселок Старая Слобода и село Мошнино, где расположены старинные Казанская и Покровская церкви. Теперь обновленная дорога сделает поездки комфортнее как для местных жителей, так и для туристов, открывающих для себя красоту Владимирской земли.Одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» — это улучшение качества и безопасности дорожной сети. Ремонт трассы Александров – Балакирево стал очередным шагом в этом направлении.