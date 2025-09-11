Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении александровского многодетного отца, обвиняемого в развратных действиях в

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении александровского многодетного отца, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери. Дело приобрело особый резонанс после нескольких сюжетов на федеральном телевидении, где подробно освещалась история семьи, в которой отец имеет 30 детей и несколько жен. Поводом для вмешательства следствия стали новые