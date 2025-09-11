В селе Игнатово состоялись состязания Кубка России из пневматического оружия и финал Кубка России по стрельбе из малокалиберной винтовки. Спортсмены из Владимирской области успешно

В селе Игнатово состоялись состязания Кубка России из пневматического оружия и финал Кубка России по стрельбе из малокалиберной винтовки. Спортсмены из Владимирской области успешно выступили как на самом этапе, так и в финале, завоевав медали разного достоинства. Об этом поделились в Минспорта региона. На этапе Кубка России в упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, пара