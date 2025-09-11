Стартовал Всероссийский детский туристический слет «Больше, чем путешествие».

Во Владимирской области, в лагере «Олимп», стартовал Всероссийский детский туристический слет «Больше, чем путешествие». В нем принимают участие более 800 ребят из разных регионов страны.Как рассказал заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Станислав Киреев, участников ожидает насыщенная программа. Она разделена на две части: для опытных туристов, которые уже отправились в многодневные походы, и для новичков, для которых подготовлены мастер-классы и сюжетные игры.По словам заместителя губернатора Владимира Куимова, слет — это отличная возможность для детей не только проявить свои таланты, но и больше узнать о Владимирской области и России в целом.После торжественного открытия участники собрались у костра, где поделились легендами и пели походные песни. Слет продлится несколько дней.