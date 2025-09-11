На многоженца из Владимирской область Ивана Сухова завели уголовное дело.

Шокирующая история, которая несколько месяцев будоражила медиапространство, теперь получила официальное продолжение. Глава «большой и дружной» семьи Иван Сухов, известный на всю страну многоженец из Владимирской области, обвиняется в преступлении против собственного ребенка. Его старшая дочь публично обвинила отца в домогательствах. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Отправили к отцу на перевоспитаниеИван Сухов, который сам себя называет «президентиком в своей маленькой стране», стал известен после многочисленных интервью, где он открыто рассказывал о своей жизни с тремя женами и 14 детьми в трешке площадью 70 квадратных метров. При этом, как сообщал Telegram-канал Shot, отдельная комната в квартире была только у него. Он делился своей мечтой иметь 50 детей от разных женщин.При этом, как Shot, мужчина хвастался, что не боится никаких проверок со стороны органов опеки и даже рад им, ведь они, по его словам, убедятся в его правоте.Однако, как оказалось, «счастливый» фасад семьи был лишь ширмой. В эфире федерального телеканала старшая дочь Сухова, Анна, сделала шокирующее заявление. Она рассказала, что насилие началось, когда ей было 14 лет, после того как ее мать отправила к отцу «на перевоспитание». Life, она даже обращалась к психиатру за помощью. Ее признание в эфире стало поводом для официального расследования.«Меня отправили к отцу на перевоспитание, и тогда всё началось», — цитирует ее слова «Подмосковье сегодня».Тайны «маленького царства»Публичные обвинения девушки не остались незамеченными. Сразу после ее заявлений, Следственный комитет по Владимирской области начал проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело.«По поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Александровича Кулакова в следственном отделе по г. Александров возбуждено уголовное дело по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия)», — говорится в официальном сообщении ведомства.Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования.«В эфире программы федерального телеканала вновь обсуждаются возможные противоправные действия уроженца Владимирской области. Старшая дочь мужчины рассказала, что он совершал в городе Александрове в отношении неё действия сексуального характера, когда ей было 14 лет», — в сообщении Следственного комитета.Следователи уже начали допросы членов семьи и назначили необходимые экспертизы, чтобы проверить все сведения. Однако реакция близких уже говорит о многом. Как «АиФ», одна из сожительниц Сухова, Екатерина, отказалась защищать его, заявив: «в его защиту выступить не могу. Больше ничего не скажу».Методы воспитанияМногоженец, который еще недавно кичился своими взглядами и обещал построить для семьи большой дом во Владимирской области, теперь сам находится под следствием. Как сообщал Mash, он запрещал детям ходить в школу и планировал выдавать дочерей замуж с раннего возраста, чтобы они также становились вторыми или третьими женами.Сам Сухов, как рассказывал Telegram-канал Shot, считал, что «люди жалуются, потому что детей у самих нет» и «за родину не радеют». При этом, по данным СМИ, он имеет финансовые проблемы: в 2021 году его фирма перестала предоставлять отчётность, а судебные приставы не могли взыскать с него штрафы из-за отсутствия доходов и имущества.Сам Сухов не раз говорил, что «с божьей помощью» он пройдет любые испытания. Теперь ему грозит тюремный срок.