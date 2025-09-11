Голосование будет проходить в течение трёх дней – 12,13 и 14 сентября. Советы народных депутатов предстоит выбрать во Владимире, Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском,

Голосование будет проходить в течение трёх дней – 12,13 и 14 сентября. Советы народных депутатов предстоит выбрать во Владимире, Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском, Петушинском, Селивановском, Судогодском, Юрьев-Польском муниципальных округах, в Радужном, Покрове, Суздале, Новоалександровском муниципальном образовании. Пройдут также дополнительные выборы депутатов СНД Селецкого муниципального образования – по округу № 9 и СНД Суздальского