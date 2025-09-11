Еще на 301 объекте работы продолжаются.

В этом году по губернаторской программе «Благодвор» уже благоустроили 134 двора и 88 прилегающих территорий во Владимирской области. Еще на 301 объекте работы продолжаются.В отремонтированных дворах обновляют асфальт, обустраивают парковки и тротуары, устанавливают новое освещение, лавочки и урны.Губернатор Александр Авдеев отметил, что в этом году во Владимире ремонтируется 78 объектов, и работы идут по графику. Он также сообщил, что город получит еще около 100 млн рублей, которые направят на ремонт тротуаров и подъездных путей. По словам главы региона, за 3–4 года планируется отремонтировать большую часть Владимира.