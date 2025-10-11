11 октября в деревне Килекшино под Петушками открыли и освятили мемориал «История и Память»

11 октября в деревне Килекшино под Петушками открыли и освятили мемориал «История и Память». Инициатива его создания принадлежали местным жителям, которые захотели увековечить память героев, погибших за нашу свободу, и оставить их имена для будущих поколений. Подробнее читайте на vlad.aif.ru.«Не стыдно внуков привезти»«Создание памятника павшим героем из нашей деревни стало одним из пунктов списка, который я себе наметил после переезда сюда», - признается Борис Жук, один из активистов Килекшино.56-летний капитан первого ранга запаса, а ныне пенсионер из Москвы обосновался в этом населенном пункте всего пять лет назад, когда к деревне, расположенной в отдаленности от трассы, даже указателя не было.«Мы с женой случайно оказались в этом месте – ехали по делам, и нам дорогу перебежала лиса, мы решили, что это знак, и свернули в направлении Килекшино. Там даже таблички с названием деревни не было. Заехали туда, осмотрелись – природа, леса рядом, понравился дом, решили его купить, - рассказывает Борис Иванович.Бывший военный сразу же нашел единомышленников из немногочисленных местных жителей. В первую очередь килекшинцы организовали субботник в лесах и вывезли оттуда около 100 кубов хлама. Потом принялись за дорогу: наладили чистку путей зимой, отсыпали проблемные участки щебнем. Провели в деревню оптоволоконный интернет. В 24 января прошлого года в Килекшине появился газ. И, конечно, табличка с названием населенного пункта.«Теперь не стыдно сюда внуков привозить», - смеется собеседник.Деревня с историейДеревня имеет богатую, более чем 500-летнюю историю. Килекшинцы были участниками всех войн Российского государства со времен Ивана Грозного. В качестве рекрутов бились за Ивана Грозного, Петра I, гоняли Наполеона по Бородинскому полю, участвовали в Русско-Японской войне.К 1941 году в дереве проживало не многим более 200 человек. С началом войны 45 из них возрастом от 18 до 46 лет были призваны в Красную Армию. Не вернулось - 24 человека, половина пропали без вести.«У многих, из тех, кто не вернулся, семейные древа засохли – никого не осталось в живых. Очень многие просто не помнят друг друга. Тогда подумали: несмотря на появившиеся блага цивилизации, мы можем в лучшем случае превратиться в садовое товарищество, а память деревне с древнейшей историей будет утрачена навсегда, - рассказал Борис Иванович.Тогда-то и решили установить памятник предкам. Помимо имен участников Великой Отечественной войны, на камне высекли имена коренных килекшинцев, чьи родственники живут здесь до сих пор. К инициативе присоединились и две соседние деревни - Островищи и Гнездино. В итоге получилось 135 имен.Не поскупилисьДеньги на мемориал собирали всем миром. Администрация Нагорного сельского поселения помогло войти в программу государственного софинансирования «30 на 70». Средства перечисли даже те семьи, которые не планировали размещать имена своих Героев на памятнике.«Более того, наш односельчанин Евгений за свой счет отлил чугунную авторскую ограду для памятника. Его вклад более 400 000р. Он также не планирует размещать имена», - говорит Борис Иванович.Памятное место решили обустраивать прямо у въезда в Килекшино. Мемориал получился масштабным: четыре плиты, на которые высечены ФИО и даты рождения килекшинцев. На памятнике рядом – имена маленькой девочки – дочки подпольщиков, на щеке которой фашисты выжгли звезду и умудренного опытом нескольких войн солдата.Отдельная плита – с информацией об истории деревни.Рядом с памятником – площадка для отдыха с тремя скамейками, и даже система видеонаблюдения.- Имена 135 близких нам людей будут жить столько, сколько будет существовать деревня Килекшино, - уверен Борис Жук.В торжественной обстановкеДнем 11 октября возле памятника собрались жители Нагорного сельского поселения.После освящения и торжественного открытия мемориала, к подножью возложили живые цветы.Отдав дань памяти, люди не спешили расходиться по домам, их ждал концерт местной самодеятельности и чаепитие.