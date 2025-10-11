Ему назначили 11 лет колонии.

В Муроме Владимирской области суд вынес приговор мошеннику, который вместе с сообщниками обманывал пенсионеров. Используя классическую схему с «родственником в беде», злоумышленник выманил у троих пожилых жителей Мурома 380 тысяч рублей только за один день – 1 июля 2022 года. Об этом сообщилиКак выяснилось, этот товарищ уже имел опыт подобной деятельности в Подмосковье и, скрываясь от правосудия, перебрался в Муром, где продолжил свои «дела». В апреле 2023 года его задержали, а затем и осудили в Московской области. Позже была доказана его причастность и к муромским аферам.Итог: 11 лет в колонии строгого режима и обязанность возместить похищенное. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.