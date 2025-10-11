Пожар в многоквартирном доме № 21 по улице Карабановский тупик случился вчера в обед. В 13.00 сотрудникам МЧС области поступило сообщение о возгорании. Спасатели прибыли оперативно. Они

Пожар в многоквартирном доме № 21 по улице Карабановский тупик случился вчера в обед. В 13.00 сотрудникам МЧС области поступило сообщение о возгорании. Спасатели прибыли оперативно. Они эвакуировали 20 жителей, в том числе пятерых детей. Огонь горел на площади 12 кв.м. Его тушили 13 человек на 5 единицах спецтехники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.