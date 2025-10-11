Как молодые художники оттачивают мастерство, зачем вступают в Союз, в чём находят силы и вдохновение? Новый выпуск «Арт-подкаста на Шестом» объединил двух талантливых и творческих людей:

Как молодые художники оттачивают мастерство, зачем вступают в Союз, в чём находят силы и вдохновение? Новый выпуск «Арт-подкаста на Шестом» объединил двух талантливых и творческих людей: скульптора Михаила Блинова и живописца Вадима Левахина.Поговорили о трудностях и радостях жизни художника, восприятии произведений искусства в современном мире и воспитании молодёжи. Выпуск подготовлен в рамках проекта «Живая нить