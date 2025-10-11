Общегородской субботник в областном центре стартовал сегодня с 9 часов утра. Он проводится в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке Владимира, объявленного по

Общегородской субботник в областном центре стартовал сегодня с 9 часов утра. Он проводится в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке Владимира, объявленного по распоряжению врип главы города Владимира Гарёва. Масштабная уборка охватила все уголки города: парки, скверы, главные пешеходные маршруты в центральной части города, а также отдалённые микрорайоны и присоединённые территории. Сотрудники администрации