Инициативу поддержали не только сотрудники муниципальных учреждений, но и местные жители.

Во Владимире в эти выходные проходит общегородской субботник. С самого утра по всему городу можно встретить группы добровольцев, вооружённых инструментами для уборки и благоустройства.Инициативу поддержали не только сотрудники муниципальных учреждений, но и местные жители, стремящиеся внести свой вклад в улучшение экологической ситуации и внешнего вида города. Особое внимание уделяется очистке парков, скверов и прибрежных зон, где за последние месяцы накопилось много мусора.Многие горожане отмечают, что субботник стал не только возможностью навести порядок, но и шансом для жителей объединиться, показать ответственность за общее благо и поддержать чистоту в общественных местах.