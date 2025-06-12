На месте установили ограждения.

Во Владимире ограничили проезд автомобилей из-за обрушения стены дома. Сейчас на месте работают аварийные службы, территорию огородили.Речь идет о доме №19 на Летнеперевозинской улице. Объект находится в частной собственности. Обрушение произошло в четверг, 12 июня.Одну полосу движения пришлось закрыть из-за разбора завалов. Собственник здания неоднократно получал предупреждения о необходимости принять меры безопасности, так как дом находится в аварийном состоянии.Проводится проверка.Напомним, что во Владимире на этой неделе .