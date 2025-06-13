Маньяк нападал только на пожилых людей.
Серийному маньяку из Владимирской области Денису Писчикову добавили к пожизненному сроку 13 лет колонии. Его признали виновным еще в трех преступлениях. Теперь на счету преступника 17 жертв. Убийца держал в страхе регион с 2002 по 2003 год: он отнимал жизни у пенсионеров. Подробнее о преступлениях — в материале .
Убил ради 700 рублей
Свое первое убийство Денис Писчиков совершил 29 марта 2002 года в деревне Пашнево Орехово-Зуевского района. Маньяк лишал жизни исключительно пожилых людей. Он проникал в дома пенсионеров и выносил оттуда все — от драгоценностей до продуктов питания. Так, в апреле 2002 года он забрался в частный дом в Александрове и убил спящую супружескую пару топором и ножом. Скрываясь, он прихватил с собой их деньги и вещи.
«Убив своих жертв, подсудимый похитил из их дома денежные средства в сумме 700 рублей, наручные часы марки «Победа», будильник, резиновую лодку, продукты питания», — рассказали в пресс-службе Александровского городского суда.
Летом того же года в Киржачском районе жертвой Писчикова стала 83-летняя пенсионерка, которую он убил ударом топора по голове. Но денег в доме женщины Писчиков не нашел, поэтому просто сбежал.
До апреля 2003 года преступления маньяку сходили с рук, но все-таки у следователей получилось выйти на его след. В 2004 году Московский областной суд приговорил Писчикова к пожизненному сроку.
13 лет за три убийства
Однако судебный процесс шел не без трудностей. Писчиков находился на принудительном лечении, так как страдал от психического расстройства. По этой причине он не мог участвовать в следственных экспериментах.
В итоге экспертиза признала маньяка вменяемым, тогда он дал показания и озвучил подробности прошлых преступлениях. Следствию стало известно о трех вышеупомянутых убийствах.
«При назначении подсудимому наказания судом принято во внимание, что он обратился с явками с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, которое было совершено в отсутствии очевидцев», — уточнили в пресс-службе Александровского городского суда.
Дениса Писчикова признали виновным по «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) и назначили наказание в виде лишения свободы на 13 лет. С учетом наказания по предыдущему приговору окончательно подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.