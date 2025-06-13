Маньяк нападал только на пожилых людей.

Серийному маньяку из Владимирской области Денису Писчикову добавили к пожизненному сроку 13 лет колонии. Его признали виновным еще в трех преступлениях. Теперь на счету преступника 17 жертв. Убийца держал в страхе регион с 2002 по 2003 год: он отнимал жизни у пенсионеров. Подробнее о преступлениях — в материале .Убил ради 700 рублейСвое первое убийство Денис Писчиков совершил 29 марта 2002 года в деревне Пашнево Орехово-Зуевского района. Маньяк лишал жизни исключительно пожилых людей. Он проникал в дома пенсионеров и выносил оттуда все — от драгоценностей до продуктов питания. Так, в апреле 2002 года он забрался в частный дом в Александрове и убил спящую супружескую пару топором и ножом. Скрываясь, он прихватил с собой их деньги и вещи.«Убив своих жертв, подсудимый похитил из их дома денежные средства в сумме 700 рублей, наручные часы марки «Победа», будильник, резиновую лодку, продукты питания», — рассказали в пресс-службе Александровского городского суда.Летом того же года в Киржачском районе жертвой Писчикова стала 83-летняя пенсионерка, которую он убил ударом топора по голове. Но денег в доме женщины Писчиков не нашел, поэтому просто сбежал.До апреля 2003 года преступления маньяку сходили с рук, но все-таки у следователей получилось выйти на его след. В 2004 году Московский областной суд приговорил Писчикова к пожизненному сроку.13 лет за три убийстваОднако судебный процесс шел не без трудностей. Писчиков находился на принудительном лечении, так как страдал от психического расстройства. По этой причине он не мог участвовать в следственных экспериментах.В итоге экспертиза признала маньяка вменяемым, тогда он дал показания и озвучил подробности прошлых преступлениях. Следствию стало известно о трех вышеупомянутых убийствах.«При назначении подсудимому наказания судом принято во внимание, что он обратился с явками с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, которое было совершено в отсутствии очевидцев», — уточнили в пресс-службе Александровского городского суда.Дениса Писчикова признали виновным по «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) и назначили наказание в виде лишения свободы на 13 лет. С учетом наказания по предыдущему приговору окончательно подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.